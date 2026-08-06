الشرطة الكورية الجنوبية تداهم مقر ستارباكس بسبب حملة تسويقية مثيرة للجدل

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داهمت الشرطة الكورية الجنوبية، المقر الرئيسي لمقهى ستارباكس بالبلاد في إطار تحقيق في حملة تسويق مثيرة للجدل اعتبرت بمثابة تشويه لسمعة الحركات المؤيدة للديمقراطية في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت الشرطة، اليوم، إن المحققين فتشوا مقر ستارباكس في العاصمة سول الواقعة بجنوب البلاد أمس الأول الثلاثاء.

ولم تذكر الشرطة المزيد من التفاصيل، ولكن وسائل الإعلام الكورية الجنوبية ذكرت أنه جرى إرسال محققين إلى أماكن إقامة المسئولين التنفيذيين في ستارباكس.

وأثارت سلسلة المقاهي، غضبا عاما عندما حاولت الترويج لأكواب استانلس تحمل اسم "إس إس تانك" بإعلان أن يوم 18 مايو هو "تانك داي" (يوم الدبابة).

ويشير اليوم، للذكرى السنوية لانتفاضة وقعت في ثمانينيات القرن الماضي في مدينة جوانجو بجنوب البلاد التي قمعها الحكام المدعومون من الجيش آنذاك بوحشية.

ودفع الغضب العام مجموعة شاينسجاي التي تمتلك حصة 67.5% في ستارباكس كوريا لإلغاء الحملة خلال ساعات، كما عزلت الرئيس التنفيذي لستارباكس كوريا، وأصدر تشونج يونج - جين رئيس شاينسجاي، اعتذارا عبر التلفزيون لاحقا.

وجرى فتح تحقيق الشرطة عقب شكاوى مقدمة من أقارب ضحايا حملة القمع التي وقعت في جوانجو والتي تقول السجلات الرسمية إنها أسفرت عن مقتل ما يقرب من 200 شخص.