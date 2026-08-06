إحباط محاولة تهريب كوكايين مخبأ داخل مصاصات في مطار دوسلدورف الألماني

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أحبطت كلاب الجمارك في مطار دوسلدورف، محاولة غير معتادة لتهريب المخدرات.

وأعلنت إدارة التحريات الجمركية، أن عناصر مكتب الجمارك الرئيسي في دوسلدورف عثروا بحوزة مسافر، يبلغ من العمر 68 عامًا، على نحو تسعة كيلوجرامات من الكوكايين.

ووصل الرجل، من البرازيل مرورًا بلشبونة، وحاول مغادرة المطار عبر المسار الأخضر، إلا أن أمتعته أثارت انتباه كلبي الجمارك "جيري لي" و"أوليج".

وخلال عملية تفتيش روتينية، لفت الكلبان انتباه المعنيين إلى إحدى الحقائب، ومن خلال بيانات الأمتعة تمكن أفراد الجمارك من ربطها بالمسافر، وهو مواطن مجري.

وأكد فحص بالأشعة السينية الشبهات، وخلال التفتيش اللاحق عثر أفراد الجمارك على نحو ستة كيلوجرامات من الكوكايين مخبأة داخل أحذية وحقائب ظهر وحقائب يد.

كما عثروا على 3 كيلوجرامات أخرى داخل أربع عبوات بدت وكأنها تحتوي على مصاصات، بعدما جرى تمويهها بطبقة سكرية حمراء.

وتمت مصادرة المخدرات، وإلقاء القبض على الرجل، وأمر قاضي التحقيق لاحقًا بإيداعه الحبس الاحتياطي.