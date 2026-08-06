برشلونة يعول على تحرك ألفاريز لإقناع أتلتيكو مدريد بالرحيل

لا يزال نادي برشلونة متمسكًا بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الحالية، في وقت يواصل فيه أتلتيكو مدريد رفض فكرة التفريط في أحد أبرز نجومه لصالح منافس مباشر في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لتقرير صحفي، فإن الموقف لم يتغير حتى الآن، إذ يتمسك النادي المدريدي ببقاء اللاعب، بينما يرغب ألفاريز في ارتداء قميص برشلونة، ما يجعل الصفقة متوقفة في انتظار تطور قد يغير موقف إدارة أتلتيكو.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يدرك أن مفتاح حل الأزمة بات في يد اللاعب نفسه، باعتباره الطرف الوحيد القادر على إقناع ناديه بإعادة النظر في موقفه، وذلك من خلال حوار مباشر مع إدارة النادي والجهاز الفني.

وفي هذا الإطار، زار المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، العاصمة مدريد خلال الأيام الماضية، وكان يخطط للاجتماع بوكيل أعمال اللاعب، فيرناندو هيدالجو، الذي تربطه به علاقة قوية، دون الكشف عن تفاصيل أو نتائج تلك المحادثات.

وترى مصادر مقربة من برشلونة أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني قد يلعب دورًا محوريًا في مستقبل اللاعب، خاصة مع اقتراب عودة ألفاريز إلى تدريبات أتلتيكو مدريد، حيث يعتزم إبلاغ مدربه برغبته في الرحيل، مؤكدًا أنه لا يشعر بالسعادة ويرى أن الانتقال إلى برشلونة هو الخيار الأفضل لمسيرته.

وكان ألفاريز قد صرّح خلال مشاركة منتخب الأرجنتين في كأس العالم، في 23 يونيو الماضي، بأنه أبلغ إدارة أتلتيكو مدريد بأن الرحيل سيكون الحل الأنسب لجميع الأطراف، مؤكدًا رغبته في تحقيق حلمه بالانتقال إلى نادٍ آخر.

وبحسب التقرير، فإن اللاعب يشعر بأنه أوضح موقفه للنادي بشكل مباشر قبل الإعلان عنه إعلاميًا، كما يعتقد أن إدارة أتلتيكو لم تفِ بوعد سابق بمساعدته على الرحيل إذا طلب ذلك خلال سوق الانتقالات.

ومن المنتظر أن يحسم سيميوني موقفه بعد الاستماع إلى رغبة اللاعب، سواء بالإبقاء عليه رغم عدم اقتناعه بالاستمرار، أو نقل طلبه إلى إدارة النادي للبحث عن مخرج مناسب.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن برشلونة لا يزال يعتبر ألفاريز هدفه الأول لتدعيم خط الهجوم، وفي حال تعذر إتمام الصفقة خلال الصيف الحالي، فسيواصل العمل على ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فيما لا تزال أندية مثل باريس سان جيرمان وأرسنال خارج حسابات اللاعب، الذي يضع الانتقال إلى برشلونة على رأس أولوياته.