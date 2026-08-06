النفط يرتفع وسط حذر بشأن نتائج المحادثات بين إيران وعمان

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر بشأن نتائج المحادثات بين إيران وعمان وما إذا كانت ستعيد تدفق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، بينما أدت الأنباء عن هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر وخليج عدن إلى تجدد التوتر ‌المتعلق بالإمدادات.

وبحلول الساعة 06:40 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، أو 0.58 بالمئة، إلى 79.91 دولار للبرميل، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وصعدت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا، أو 0.48 بالمئة، إلى 75.58 دولار للبرميل. وسجل خام برنت ارتفاعا طفيفا عند التسوية أمس الأربعاء، في حين تراجع الخام الأمريكي قليلا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أمس الأربعاء، إن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى تفاهم بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز، وإنه يجري وضع ⁠اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن، شريطة عدم تدخل أطراف ثالثة بعينها.

وقالت لينه تران، محللة الأسواق لدى إكس.إس دوت كوم: «لم تسفر الجهود الدبلوماسية الحالية إلا عن زيادة الآمال في إمكانية تخفيف حدة التوتر... لا تزال المخاطر المتعلقة بالنشاط العسكري والنقل البحري وإمدادات النفط من الشرق الأوسط قائمة بقوة».

وقال مصدر إيراني كبير ومسئولان من المنطقة لـ«رويترز» أمس الأربعاء، إن اتفاقا مقترحا بين إيران وعمان، للمساعدة في إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، سيمنح طهران السيطرة على السفن التي تدخل الخليج عبر مضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يكون أحد أكبر التنازلات المقدمة لإيران حتى الآن.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، أمس الأربعاء، إنها شنت هجوما صاروخيا على ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل مدينة ينبع على البحر ⁠الأحمر، وهجوما صاروخيا آخر على ناقلة نفط سعودية في خليج عدن. ولم تصدر تأكيدات بعد من الجانب السعودي بشأن الواقعتين.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت مع تراجع معدل تشغيل المصافي بشكل طفيف وزيادة الواردات قليلا.