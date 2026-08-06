أكد نائب وزير الخارجية الروسي، دميتري ليوبينسكي، اليوم الخميس، أن السلطات الألمانية قد بالغت في عدائها لروسيا ويبدو أنها لم تتعلم أي دروس من التاريخ.

وقال ليوبينسكي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، "لقد بالغت القيادة السياسية الحالية في برلين جدا في هوسها المعادي لروسيا. ويبدو أن التاريخ لا يعلم الألمان شيئا".

وأضاف ليوبينسكي أن رواية مكتب المدعي العام الألماني بشأن انفجارات نورد ستريم، لا تذكر دور الحكومة الألمانية أو وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية أو دول الناتو الأخرى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، إن ألمانيا أصبحت الراعي الرئيسي للحرب في أوكرانيا.

وأفادت وزارة الاقتصاد الألمانية في يوليو الماضي بأن كييف أصبحت المتلقي الرئيسي لإمدادات الأسلحة من ألمانيا في النصف الأول من عام 2026.