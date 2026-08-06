ترامب: تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة متوقف منذ 15 شهرا

• الرئيس الأمريكي دافع عن سياسة الهجرة التي تنتهجها إدارته والتي تتعرض لانتقادات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، إن تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة توقف، وعزا ذلك إلى سياسته المتبعة بهذا الخصوص.

ودافع ترامب خلال فعالية شارك فيها بمدينة لاس فيغاس، عن سياسة الهجرة التي تنتهجها إدارته والتي تتعرض لانتقادات متكررة.

وقال إنه أوقف دخول المهاجرين غير النظاميين بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، مضيفا: "في غضون 30 يوما، أوقفت غزو ملايين وملايين الأشخاص لبلادنا".

وأردف قائلا: "تخيلوا، كانت بلادنا تتعرض للغزو، كان 25 مليون شخص يدخلون إلى بلادنا عبر حدودنا الجنوبية".

وادعى ترامب أنه لم يدخل إلى الولايات المتحدة أي مهاجر غير نظامي خلال الأشهر الـ15 الماضية.

وأضاف أن إدارته تعمل على القضاء على "آفة جرائم المهاجرين"، مدافعا عن عمليات التوقيف والترحيل التي تنفذها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية.

يُذكر أن عدة مدن أمريكية شهدت في يناير الماضي، احتجاجات واسعة ضد ما يصفه المحتجون بالعنف المميت الذي تمارسه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في حملتها ضد المهاجرين.