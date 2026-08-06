رئيس حكومة ميانمار يبدأ زيارة رسمية إلى تايلاند وسط انتقادات حقوقية

وصل رئيس الحكومة المدعومة من الجيش في ميانمار، اليوم الخميس، إلى تايلاند في زيارة رسمية قد تمثل خطوة مهمة في مساعيه لاكتساب الشرعية السياسية، بعد أكثر من خمس سنوات على استيلائه على السلطة من حكومة مدنية منتخبة.

وتشمل الزيارة الرسمية التي تستمر يومين، للرئيس مين أونج هلاينج، اجتماعات مع رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول ومسئولين آخرين في مقر الحكومة، إذ يُتوقع أن يوقع الجانبان عدة مذكرات تفاهم.

كما سيشارك الزعيمان، عقب الاجتماعات، في المنتدى الاقتصادي التايلاندي - الميانماري.

وأثارت الزيارة، انتقادات من جماعات حقوقية، من بينها منظمة "العدالة من أجل ميانمار"، التي اعتبرت أن هذه الزيارة تمنح مين أونج هلاينج والجنرالات الحاكمين "شرعية زائفة".

وكان مين أونج هلاينج، قد اتخذ خطوة بارزة نحو إعادة تأهيله سياسيًا في أبريل الماضي، عندما أدى اليمين رئيسًا للبلاد عقب انتخابات أُجريت على مراحل خلال ديسمبر ويناير، غير أن منتقدين وصفوا تلك الانتخابات بأنها صورية وتهدف إلى ترسيخ قبضة الجيش على السلطة تحت غطاء استعادة الحكم المدني.

ويمثل هذا التحرك الدبلوماسي أحدث خطوة في سلسلة من المساعي لإعادة الانخراط مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، بعد أن توترت العلاقات في أعقاب إطاحة مين أونج هلاينج، عندما كان قائدًا للجيش، بحكومة أون سان سو تشي في فبراير 2021.