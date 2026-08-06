تصعيد إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن إصابة 4 أشخاص في قضاء صور

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اعتداءاتها على لبنان، إذ شهد قضاء صور ليل أمس حتى فجر وصباح اليوم الخميس، "عدوانا واسعا، تخللته سلسلة غارات وقصف مدفعي"، بحسب ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن "الطيران المسير الإسرائيلي نفذ 3 غارات على حي الملعب في بلدة البرج الشمالي، أعقبها الطيران الحربي بغارة رابعة على الموقع نفسه؛ ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص نقلوا إلى مستشفيات صور، فيما سُجلت حركة نزوح من البلدة باتجاه المدينة."

وأضافت: "كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات على بلدة المنصوري والمشاع الواقع بين المنصوري ومجدل زون، بالتزامن مع قصف مدفعي ورمايات بالدبابات باتجاه المنصوري".

ودخلت وحدات من الجيش اللبناني وفرق الإسعاف، إلى موقع الغارات في البرج الشمالي لإجراء عمليات الكشف الميداني والتأكد من عدم وجود مصابين أو عالقين آخرين.

واستمر القصف المدفعي الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، مستهدفا بلدتي المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة، وامتد فجر اليوم إلى محيط بلدة حداثا.

فيما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية نيرانا رشاشة باتجاه منطقة الحمرا الساحلية في بيوت السياد، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وجرى الإعلان في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، وانخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.