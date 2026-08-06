أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و454 ألفا و210 أفراد منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 يوليو 2022، إلى نحو مليون و454 ألفا و210 أفراد، من بينهم 1330 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12246 دبابة، و25087 مركبة قتالية مدرعة، و47455 نظام مدفعية، و2006 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1547 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 439 طائرة حربية، و354 مروحية، و446266 طائرة مسيرة، و5007 صاروخ كروز، و34 سفينة حربية، وغواصتين، و130682 من المركبات وخزانات الوقود، و4496 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.