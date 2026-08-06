رئيس وزراء كندا: لا أثق في إنفانتينو بعد أزمة خطة بيع كأس العالم

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مساء الأربعاء، إنه لم يعد يثق في رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في أحدث حلقة من الضغوط المتزايدة على رئيس الاتحاد، عقب تراجعه عن خطته لبيع حصص في كأس العالم، وهي الخطة التي أثارت موجة اعتراضات واسعة على مستوى العالم.

وقال كارني إن إنفانتينو ارتكب "فشلا قاتلا" في الحوكمة، بعدما لم يجر مشاورات مع كبار مستشاريه، بمن فيهم المدير التنفيذي للعمليات في فيفا وأعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف كارني :"ينبغي أن يكون ذلك أمرا قاتلا (لمستقبله). وبكل تأكيد، لم أعد أثق في السيد إنفانتينو."

واستضافت كندا نهائيات كأس العالم 2026 بالشراكة مع الولايات المتحدة والمكسيك، وظهر كارني إلى جانب إنفانتينو في عدة فعاليات خاصة بالبطولة.

وجاءت تصريحات كارني بعد أيام من تراجع إنفانتينو عن المقترح، في أعقاب معارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحادات الوطنية، وكبار مستشاري فيفا.

وكان إنفانتينو اقترح إنشاء شركة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة بطولة كأس العالم بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص، من بينهم عائلة كوشنر، إلا أن المقترح واجه انتقادات واسعة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنيام قد وصف، الأحد الماضي، إنفانتينو بأنه "الشخص غير المناسب لقيادة" كرة القدم العالمية.

ولم يصدر فيفا أي تعليق فوري ردا على طلب للتعقيب.

وكانت الاتحادات الـ55 الأعضاء في يويفا اتفقت على مقاطعة كأس العالم وبقية بطولات فيفا إذا مضى المشروع قدما، فيما عارض أيضا كل من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم المقترح.

ورغم تراجع إنفانتينو عن المشروع، أكد يويفا أنه سيعمل مع الاتحادات القارية الأخرى لضمان "عدم تكرار مثل هذا المقترح مرة أخرى".

ورغم احتفاظ إنفانتينو بدعم بعض الاتحادات الأعضاء، من بينها قطر، مستضيفة كأس العالم 2022، فإن تصريحات كارني أضافت مزيدا من الزخم إلى الانتقادات المتزايدة الموجهة لآليات الحوكمة داخل فيفا.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم في مارس المقبل بالعاصمة المغربية الرباط، فيما يستمر باب الترشح حتى 18 نوفمبر.