البريطانيون يلجأون لإجراءات غير اعتيادية مثل النوم في المطبخ لمواجهة الحرارة

يتخذ بريطاني من بين كل ستة " إجراء غير اعتيادي" مثل النوم في المطبخ أو التغيب عن العمل أو حجز غرفة في فندق لمواجهة موجات الحر، حسبما خلصت منظمة سيتزن ادفايس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (أيه بي ميديا) أن المنظمة الخيرية قالت إن الملايين في أنحاء المملكة المتحدة " محاصرون في منازل لا يمكنهم تبريدها"، حيث توصلت إلى أن نحو النصف (44%) يشعرون أنهم يفتقرون للقدرة على وقف ارتفاع درجة حرارة منازلهم.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذها الذين يعانون من ارتفاع درجات الحرارة النوم في أماكن غير اعتيادية مثل المطبخ أو الحديقة أو الشرفة والتغيب عن العمل والقيام بعطلة غير مدفوعة أو عطلة سنوية أو حجز غرفة في فندق.

وذكر أربعة ملايين شخص إنهم اضطروا لاستخدام حلول مؤقتة مثل وضع رقائق قصدير أو ورق مقوى أو ملاءات مبللة على النوافذ.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كلير موريارتي " بالنسبة للكثيرين، موجة الحر خلال فصل الصيف لا تعني الاستمتاع بالشمس- ولكن تعني البقاء في منزل شديد الحرارة بدون أي سيطرة على درجة الحرارة".

وأضافت" نحن نواجه أزمة مستمرة على مدار العام، حيث تمثل المباني سيئة التصميم مصيدة كبيرة للحرارة في الصيف و صندوق ثلج في الشتاء".

وأوضحت" الحكومة لديها فرصة حيوية للمساعدة في حل المشكلة من خلال خطة وورم هومز. من خلال الاستثمار في عزل وتهوية أفضل وتحديث شبكات الحرارة، يمكننا ضمان أن تكون منازل المواطنين أكثر دفئا في الشتاء وأكثر أمانا وبرودة في الصيف".