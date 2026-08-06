نتنياهو يصدّق على استقدام 50 ألف عامل أجنبي بدلا من الفلسطينيين

صدّق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على خطة جديدة تهدف إلى استقدام 50 ألف عامل أجنبي للعمل في قطاعي البناء والصناعة داخل الأراضي المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، وفق ترجمة وكالة «صفا»، أن هذه الخطوة تأتي كبديل كلي عن العمال الفلسطينيين، الذين سيتم منع دخولهم بشكل نهائي ورسمي ضمن قرارات وسياسات الإغلاق والتضييق المستمرة.

وتسعى حكومة الاحتلال من خلال هذا القرار إلى سد العجز القائم في قطاعي الإنشاءات والصناعة، مع تعزيز خطوات الفصل والتضييق الاقتصادي على العمال الفلسطينيين والحرمان المباشر لآلاف العائلات من مصادر رزقها.

والشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال اتخذ إجراء لمنع العمال الفلسطينيين من دخول المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية حتى إشعار آخر.

وأوضحت أنه سيظل مسموحا للفلسطينيين بالعمل في المناطق الصناعية، في حين قد يتم استثناء مواقع البناء بناء على طلب المجتمعات المحلية.

وجاء التصعيد العسكري الإسرائيلي عقب ادعاءات الاحتلال بمقتل جنديين في قرية تل جنوب نابلس، إضافة إلى حادثة أخرى في جنوب الخليل، قالت إسرائيل خلالها إن فلسطينيًا استولى على سلاح أحد جنودها.

وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال آنذاك، أن نتنياهو، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، قررا اتخاذ «سلسلة من الإجراءات» على خلفية هذه الأحداث.

وتشمل الإجراءات، وفق الإعلام العبري، هدم منازل في قرية تل، وتكثيف العمليات العسكرية في الضفة الغربية، بما في ذلك إلغاء تصاريح العمل، وتعزيز انتشار قوات الاحتلال، وفرض ترتيبات جديدة على حركة المرور بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الطرق الرئيسية والحواجز، إلى جانب تسريع التوسع الاستيطاني.