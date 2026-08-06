وفا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على مخيم قلنديا لليوم الثاني

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس، وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة النطاق، وتشديد الإجراءات العسكرية في المنطقة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونقلت "وفا" عن محافظة القدس قولها إن "قوات الاحتلال شرعت بهدم عدد من المحال التجارية في محيط حاجز قلنديا العسكري، بالتزامن مع إغلاق الشارع الرئيسي أمام حركة المركبات، ما أدى إلى شلل تام في حركة التنقل".

وأضافت أن "قوات الاحتلال فرضت فجر اليوم منعا للتجول في شوارع بلدة كفر عقب عبر مكبرات الصوت، وأغلقت جميع المفارق والطرق المؤدية إلى مدينة القدس، بما في ذلك شارع المعهد، وسط انتشار عسكري مكثف".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من دخول مخيم قلنديا، وأعاقت نقل الحالات المرضية إلى المستشفيات، في وقت واصلت فيه مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها وتخريب محتوياتها".

وقالت إن "قوات الاحتلال أخلت منزل المواطن محمد جميل عمار، وزرعت متفجرات داخله قبل أن تفجر أجزاء منه، واعتقالته لاحقا".

ومن جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها "تعاملت مع 10 إصابات جراء اعتداءات قوات الاحتلال، إضافة إلى إخلاء عدد من الحالات المرضية".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال منعت طواقمها خلال ساعات الليل من دخول المخيم، وأجبرتها على المغادرة رغم وجود حالات لم تتمكن من الوصول إليها حتى الآن".