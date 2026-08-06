الاحتلال الإسرائيلي يهدم بناية سكنية في كفر قاسم بذريعة البناء من دون ترخيص

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بناية سكنية في مدينة كفر قاسم بأراضي الـ48 بذريعة البناء من دون ترخيص، في استمرار لسياسة هدم المنازل التي تستهدف البلدات العربية في ظل أزمة تخطيط وسكن متفاقمة.

ويأتي الهدم في ظل أزمة تخطيط وسكن مزمنة تعاني منها البلدات العربية؛ نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على توسيع مسطحات البناء وغياب الخرائط الهيكلية الملائمة، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى البناء لتلبية احتياجاتهم السكنية، بحسب وكالة سوا الإخبارية.

ويشهد المجتمع العربي في فلسطين تصاعدا في عمليات هدم المنازل خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بوقف سياسة الهدم، وإقرار حلول تخطيطية عادلة تكفل حق المواطنين العربي في السكن والتطوير العمراني.