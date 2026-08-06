هجوم أوكراني يلحق أضرارا بمستودع لوايلد بيريز في روسيا

قال فيتالي كوروليوف حاكم منطقة تفير الروسية، اليوم الخميس، إن حطاما ناجما عن هجوم أوكراني بطائرات بدون طيار "درونز" ألحق أضرارا طفيفة بواجهة مجمع لوجستي تابع لشركة وايلد بيريز للتجارة الإلكترونية في المنطقة.
وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الضربات الأوكرانية التي تستهدف منشآت وايلد بيريز، إذ تعرض ما لا يقل عن 20 مستودعا مملوكا للشركة لهجمات منذ 18 يوليو الماضي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
كما نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية القول إن روسيا هاجمت سفينتين لنقل البضائع الجافة بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود في وقت متأخر أمس الأربعاء.
وأضافت الوزارة أن السفينتين كانتا تنقلان بضائع عسكرية.
إلى ذلك، قالت سلطات محلية في أوكرانيا عبر تطبيق تليجرام إن فرق الإنقاذ تعمل على إخماد حرائق وإزالة أنقاض في مدينة بالاكليا بشرق البلاد بعدما أسفرت غارات روسية على منازل عن مقتل ثلاثة أشخاص خلال الليل.
وقتل أيضا ثلاثة أشخاص ليلا وأصيب 19 على الأقل في هجمات روسية على تجمعات سكنية بمنطقة سومي في شمال أوكرانيا.
وذكرت الشرطة الأوكرانية عبر تليجرام أن 12 آخرين أصيبوا في مدينة سومي نفسها بعد هجوم بقنابل جوية موجهة
وأفادت الإدارة المحلية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا عبر تليجرام بأنه تم استهداف شاحنة صغيرة في هجوم بطائرات درونز مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص.