هجوم أوكراني يلحق أضرارا بمستودع لوايلد بيريز في روسيا

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قال فيتالي ​كوروليوف حاكم ‌منطقة تفير الروسية، اليوم الخميس، ​إن حطاما ​ناجما عن هجوم أوكراني ⁠بطائرات بدون طيار "درونز" ​ألحق أضرارا طفيفة ​بواجهة مجمع لوجستي تابع لشركة وايلد ​بيريز للتجارة ​الإلكترونية في المنطقة.

وهذا الهجوم ‌هو ⁠الأحدث في سلسلة من الضربات الأوكرانية التي ​تستهدف ​منشآت ⁠وايلد بيريز، إذ تعرض ​ما ​لا ⁠يقل عن 20 مستودعا مملوكا للشركة ⁠لهجمات ​منذ ​18 يوليو الماضي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

كما نقلت ​وكالة تاس ‌للأنباء عن وزارة ​الدفاع ​الروسية القول إن ⁠روسيا ​هاجمت ​سفينتين لنقل البضائع الجافة ​بالقرب ​من ميناء أوديسا ‌الأوكراني ⁠على البحر الأسود في ​وقت ​متأخر ⁠أمس الأربعاء.

وأضافت ​الوزارة ​أن ⁠السفينتين كانتا تنقلان ⁠بضائع ​عسكرية.

إلى ذلك، قالت سلطات محلية في أوكرانيا ​عبر تطبيق تليجرام إن فرق الإنقاذ ‌تعمل على إخماد حرائق وإزالة أنقاض في مدينة بالاكليا ​بشرق البلاد بعدما أسفرت غارات ​روسية على منازل عن مقتل ⁠ثلاثة أشخاص خلال الليل.

وقتل ​أيضا ثلاثة أشخاص ليلا وأصيب 19 ​على الأقل في هجمات روسية على تجمعات سكنية بمنطقة سومي في ​شمال أوكرانيا.

وذكرت الشرطة الأوكرانية عبر ​تليجرام أن 12 آخرين أصيبوا في ‌مدينة ⁠سومي نفسها بعد هجوم بقنابل جوية موجهة

وأفادت الإدارة المحلية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا عبر ​تليجرام ​بأنه تم ⁠استهداف شاحنة صغيرة في هجوم بطائرات درونز ​مما أسفر عن إصابة ​ستة ⁠أشخاص.