وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينتي شحن تنقلان إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن الجيش الروسي استهدف سفينتي شحن وهما تنقلان إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية في جنوب وشرق أوديسا في البحر الأسود.

وقال البيان "واصلت القوات المسلحة الروسية الهجمات على السفن البحرية العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "مساء أمس الأربعاء، تم استهداف سفينتين بحريتين، وهما تنقلان شحنة عسكرية، بطائرات مسيرة في البحر الأسود جنوب وشرق أوديسا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن القوات الروسية وجهت ضربات دقيقة ومباشرة استهدفت مراكز لوجستية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة بعيدة المدى وأماكن تخزينها تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف وضواحيها.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم استهداف ثلاث سفن شحن جنوب أوديسا، كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".