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أعداد جريدة الشروق
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رئيس معهد اقتصادي في ألمانيا يدعو لإلغاء ضريبة القيمة المضافة المخفضة

برلين - (د ب أ)
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2026 - 9:50 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2026 - 9:50 ص

دعا رئيس معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية في ميونخ، كليمنس فوست، إلى إلغاء معدل ضريبة القيمة المضافة المخفض البالغ 7%، على أن تخضع جميع السلع بدلا من ذلك لضريبة موحدة بنسبة 19%.

وقال فوست في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "سترتفع أسعار جميع السلع التي تخضع حاليا لضريبة قيمة مضافة مخفضة، لا سيما المواد الغذائية"، مضيفا أنه ينبغي في المقابل أن تحصل الأسر ذات الدخل المنخفض على تعويضات مالية سنوية من الدولة.

وأضاف فوست أنه في حال انتقال الزيادة الضريبية بالكامل إلى المستهلكين، فقد ترتفع الأسعار بما يصل إلى 12%. لكنه توقع أن تكون الزيادة الفعلية أقل، "لأن الشركات لن تتمكن من تمرير الضريبة بالكامل"، موضحا أن الهدف هو تقليل تعقيد النظام الضريبي وتحقيق إيرادات إضافية للدولة.

واقترح فوست منح الأسر ذات الدخل المنخفض تعويضات مالية سنويا بقيمة 360 يورو لتخفيف الأعباء الإضافية عنها. وقال الخبير الاقتصادي: "ستقع الأعباء بشكل أساسي على نصف السكان من أصحاب الدخول الأعلى، أي من يزيد دخلهم الإجمالي على نحو 55 ألفا يورو سنويا".

ووفقا للتقرير، سيتبقى للدولة أكثر من 36 مليار يورو إضافية سنويا بعد خصم التعويضات المالية. وقال فوست: "ما يهمني هو أن هذا المقترح يتيح فرصة لإنهاء الفوضى في نظام ضريبة القيمة المضافة دون تحميل الأسر الأكثر فقرا أعباء إضافية".

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