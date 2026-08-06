 الرئيس الكوري الجنوبي يأمر بحشد الموارد للحد من أضرار موجة الحر القياسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الكوري الجنوبي يأمر بحشد الموارد للحد من أضرار موجة الحر القياسية

سول - (د ب أ)
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2026 - 12:30 م | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2026 - 12:30 م

أمر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم الخميس، الحكومة بحشد الموارد للحد من أضرار موجة الحر القياسية التي تشهدها البلاد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن لي جاي ميونج أصدر هذا الأمر خلال اجتماع مع الوزراء المعنيين ورؤساء الحكومات المحلية، بعدما اقتربت درجات الحرارة من 40 درجة مئوية في عدة مناطق بالبلاد.

وزار الآلاف من الأشخاص مستشفيات ولقى 21 شخصا حتفهم؛ بسبب حالات مرضية تتعلق بالحرارة حتى أمس الأربعاء، وفقا لما قالته السلطات الصحية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي: "من المرجح بصورة كبيرة أن تستمر موجة الحر لبعض الوقت، لذلك يتعين على الحكومة بعزيمة استثنائية تفعيل نظام الاستجابة الشامل لحين انحسار موجة الحر".

وأضاف: "أطالبكم بحشد جميع القوى الإدارية بحيث يتم الحد من أضرار الحرارة والجفاف على المواطنين".

كما طالب الرئيس الكوري الجنوبي، باتخاذ إجراءات استباقية لضمان توفير إمدادات مياه كافية في ظل تفاقم الجفاف في جنوب البلاد.

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