باكستان: جهودنا مستمرة للتوصل إلى حل شامل ومستدام بمضيق هرمز

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، الخميس، أن بلاده لا تزال منخرطة مع دول أخرى بشأن الأزمة في الشرق الأوسط والوضع في مضيق هرمز.

وشدد المتحدث على أن الجهود الدبلوماسية الباكستانية مستمرة للتوصل إلى حل شامل ومستدام بشأن المضيق.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان مقتضب: "لا نزال منخرطين مع الدول الأخرى بشأن الأزمة في الشرق الأوسط والوضع في هرمز"، مضيفة أن "جهودنا الدبلوماسية مستمرة للتوصل إلى حل شامل ومستدام بشأن مضيق هرمز".

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء محمد شهباز شريف سيجري زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 8 أغسطس الجاري، سيرافقه فيها رئيس الأركان ووزير الخارجية.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة، وسط متابعة لعدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها جهود التهدئة والأوضاع الأمنية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الرياض وإسلام آباد.، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكانت باكستان قد كشفت في وقت سابق عن تقدم جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن التوصل إلى اتفاق لفتح المضيق، مؤكدة قرب الانتهاء من إعداد وثيقة بالتنسيق مع قطر بعد اتصالات مكثفة مع الجانبين.

كما عقد وزراء خارجية تركيا والسعودية ومصر وباكستان اجتماعا رباعيا في العاصمة الأردنية عمّان، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد، مع التركيز على أمن الممرات المائية وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.