لبنان: ندعم بيان الوسطاء بشأن غزة

أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن الحكومة تدعم البيان المصري القطري الأمريكي بشأن غزة، قائلا إن "جهود قادة هذه الدول تستحق الثناء".

وكان بيان مصري قطري أمريكي مشترك دعا، أمس الخميس، إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى يوم 15 أغسطس الجاري في القاهرة أو الدوحة، مؤكدا أن هذه الدول على استعداد، من موقعها بصفتها وسطاء، لطرح مقترح نهائي لتسوية الأمور المتعلقة بالتنفيذ.

وشدد البيان على أن الوقت قد حان لوضع حد، وبصورة فورية، للمعاناة المستمرة لسكان قطاع غزة وللمحتجزين وعائلاتهم عبر الانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.

وأكدت مصر وقطر والولايات المتحدة أنها سعت لأشهر من أجل التوصل إلى اتفاق يوجد الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى تفاصيل التنفيذ. وأضاف البيان الثلاثي أنه يجب عدم إضاعة مزيد من الوقت وألا تكون هناك أعذار من أي طرف لمزيد من التأجيل.

ويستند هذا الاتفاق إلى المبادئ التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو الماضي، وفق البيان المشترك.

وبعد إصدار البيان المشترك، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستوفد مفاوضين للمشاركة في اجتماع في 15 أغسطس في المكان الذي يُتفق عليه لتحديد بنود وإطار الاتفاق.