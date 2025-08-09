نجم الزمالك السابق: البداية كانت مهمة والفوز على سيراميكا له مكاسب فنية

علق عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، على فوز الفارس الأبيض أمام سيراميكا مساء أمس الجمعة، في أولى جولات الدوري المصري الممتاز.

وذلك بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا، بهدفين دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» لقناة «الزمالك»: «البداية كانت مهمة والفوز على سيراميكا كليوباتر له مكاسب فنية عديدة، التغييرات كانت مهمة ومنحت الفريق الاستحواذ بشكل أكثر، والصفقات الجديدة ظهرا بشكل مميز أمام سيراميكا».

وأضاف: «الفريق يحتاج إلى الإنسجام خلال المرحلة المقبلة، وأدم كايد لمسته مميزة وسيضيف للفريق الكثير خلال الفترة المقبلة».