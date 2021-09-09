أكد الجنوب افريقي بيرسي تاو المنضم حديثا للنادي الأهلي إن طموحه مع الأهلي هو الفوز في كل مباراةوأنه يتمنى أن يكون جزءًا من هذا التاريخ الذى يصنعه الأهلي.

وقال تاو فى تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: «أريد أن أحقق دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي. إنها أكبر مسابقة في إفريقيا، وأنا أريد الفوز بها. لقد رأيت الكثير من اللاعبين الرائعين يحققون هذا اللقب، وأريد أن أفوز بها مرات ومرات».

وأكمل: «أنا أنتظر بشدة كأس العالم للأندية، فاللعب مع الأهلي في بطولة بهذا الحجم من أهم أسباب وجودي هنا. وأنا سعيد لأني سأتواجد مرة أخرى في كأس العالم للأندية بعدما شاركت من قبل مع صن داونز عام 2016، وأتمنى أن أستمر في اللعب في مثل هذه البطولات، لأن مسيرة لاعب كرة القدم قصيرة، وأنا أسعى لصنع ذكريات جيدة في هذه البطولات».

واختتم «تاو» حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي قال فيها: «أتمنى أن التقي جماهير الأهلي. أنا سعيد جدًّا لأني أصبحت جزءًا منهم، وأقدر وجودي معهم. وسوف أبذل قصارى جهدي لإسعاد هذه الجماهير العظيمة».