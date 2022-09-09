عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بعد دقائق من حفل افتتاح ستاد لوسيل

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تصدر الفنان عمرو دياب، تريند تويتر بعد دقائق من إحيائه حفل افتتاح ستاد لوسيل الذي يحتضن نهائي كأس العالم بقطر 2022.

وتألق عمرو دياب في حفل افتتاح ستاد لوسيل الذي سيستضيف مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم، حيث امتدت فقرته الغنائية لأكثر من 40 دقيقة ليصبح أول مطرب يغني في الاستاد الذي سيشهد نهائي المونديال.

وأشعل الهضبة أجواء حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال، وسط حضور جماهيري غفير بلغ ٨٠ ألف متفرج.

وامتزجت هتافات جماهير الزمالك المصري والهلال السعودي مع صوت الهضبة الذي قدم فاصل من أجمل أغانيه التي انتشرت على مستوى الوطن العربي.

وظهر عمرو دياب وفرقته أعلى مسرح تم تجهيزه خصيصا في جزء كبير من المدرجات الخلفية للمرمى الأيسر للاستاد وسط موثرات بصرية مبهرة.

وغنى عمرو دياب ومعه الجمهور الكبير باقة من أجمل أغنياته مثل "يا أنا يالأ"، "انت الحظ"، "ب وح وب وك" ، "وياه"، "رايقة"، "اللوك الجديد"، "ده لو اتساب"، "قمرين" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها جمهور الفريقين.

ووجه الهضبة تحية خاصة لجماهير الفريقين، مؤكدا على أهمية العلاقات الطيبة بين جماهير الكرة العربية وهدف الرياضة في التقريب بين الشعوب.