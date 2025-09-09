الفلبين: اتهام عضوين في مجلس الشيوخ في فضيحة فساد تتعلق بالفيضانات

أعلنت الفلبين، اليوم الثلاثاء، عن تورط عضوين في مجلس الشيوخ في فضيحة فساد ضخمة تتعلق بمشاريع السيطرة على الفيضانات التي يتم التحقيق فيها من قبل البرلمان والحكومة والتي أثارت غضبًا في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا المعرضة للعواصف والفيضانات المميتة.

ونفى عضوا مجلس الشيوخ جينجوي استرادا وجويل فيلانوفا بقوة الادعاءات التي قدمها برايس إيريكسون هيرنانديز، المهندس السابق في وزارة الأشغال العامة والطرق السريعة، والذي أدلى بشهادته تحت القسم في جلسة استماع لمجلس النواب تم بثها على التلفزيون الوطني.

وفي تحقيق منفصل في مجلس الشيوخ أمس الاثنين، زعم مالكا شركتي بناء أن 17 نائبا على الأقل في مجلس النواب طلبوا وحصلوا على رشى كبيرة منهما.

وأدت فضيحة الفساد هذه إلى استقالة وزير الأشغال العامة.

وقال الرئيس فرديناند ماركوس الابن، إنه سيشكل لجنة مستقلة لإجراء تحقيق في المخالفات واسعة النطاق التي وصفها بأنها "مروعة" ودفعته إلى حجب التمويل للمشاريع المتعلقة بالسيطرة على الفيضانات العام المقبل.

وكانت هناك احتجاجات صغيرة نسبيًا ولكنها صاخبة، من قبل الناشطين.

وأعرب يوم الجمعة الماضية ، أكثر من 150 من أعضاء مجلس الوزراء السابقين وقادة الكنيسة الكاثوليكية وجنرالات متقاعدين وتنفيذيين في مجال الأعمال ومراقبي مكافحة الفساد عن غضبهم في بيان مشترك بشأن "فضيحة السيطرة على الفيضانات بمليارات من البيزو التي أضرت وقتلت أخواننا الفلبينيين في أزمة مناخية تجلب لبلدنا عواصف أكثر فتكًا".

ودعم تلك التحقيقات وزير الدفاع جيلبرتو تيودورو، الذي يرأس وكالة الاستجابة للكوارث في البلاد.