مسرح الساقية للعرائس يقدم 4 حفلات لكوكب الشرق أم كلثوم في ديسمبر

يقدم مسرح الساقية للعرائس 4 حفلات غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم في شهر مولدها، حيث ولدت في 31 ديسمبر عام 1898، وذلك في السادسة والثامنة مساء 3 و4 ديسمبر على مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك.

وتغني "كوكب الشرق" أغنيتين هما "حب إيه" كلمات عبد الوهاب محمد، و"ألف ليلة وليلة" كلمات مرسي جميل عزيز، والأغنيتين من ألحان بليغ حمدي، وذلك في إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذي يقدمه مسرح الساقية للعرائس.

وتعرض الساقية حفل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وتقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، كما اعتادت كوكب الشرق أن تقدم ذلك في حياتها.