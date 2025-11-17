ألمانيا تعلن إنهاء القيود على صادرات الأسلحة لإسرائيل

أعلنت ألمانيا، اليوم الإثنين، إنهاء القيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، التي كانت قد فرضتها في أغسطس الماضي بسبب حرب غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 نوفمبر الجاري.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمر في 8 أغسطس الماضي، بوقف مؤقت لمنح تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل "إذا كانت قابلة للاستخدام في حرب غزة"، وذلك ردا على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وحتى ذلك الوقت، شددت الحكومة الألمانية تدريجيا من انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات.

وبعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على خطوات أولية في عملية سلام، صرح ميرتس بأنه يجب إعادة النظر في قرار حظر الأسلحة، إلا أنه لم يقرر رفع الحظر.

وقال السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، إنه "من الجميل قول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن إذا لم تكن لإسرائيل الوسائل اللازمة لذلك فإن هذا يمثل مشكلة".

وأشار السفير إلى أن وقف إطلاق النار يمثل "سببا وجيها لرفع هذا الحظر على الأسلحة".