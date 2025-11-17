سلام: لن نسمح باستخدام لبنان منصة لزعزعة أمن الأشقاء العرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبدى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الاثنين، التزام بلاده بعدم السماح باستخدام أراضيها "منصة لزعزعة أمن الأشقاء العرب أو ممرا لتهريب المخدرات أو أي مواد ممنوعة".

جاء ذلك خلال استقبال سلام، وفدا سعوديا زائرا للبنان؛ لبحث الإجراءات اللازمة لإعادة تفعيل حركة التصدير بين البلدين، حسب وكالة أنباء لبنان الرسمية.

وأضاف سلام: "ناقشت والوفد إجراءات استئناف الصادرات اللبنانية للسعودية، وقد طلبت من كافة الجهات المعنية العمل السريع لإنهاء أي عوائق لعودة هذا الرافد المهم لاقتصاد البلاد".

وتابع: "التحرك الراهن يأتي استجابة لما طرح خلال لقائي مع الرئيس جوزاف عون، وما جرى بحثه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وأشاد سلام بمواقف المملكة الداعمة للبنان واستقراره، والتي يقدّرها اللبنانيون.

كما رحب سلام بمشاركة الوفد السعودي في "مؤتمر بيروت 1".

وأشار إلى أن حضور المملكة في هذا الحدث يشكّل دعما مهما لجهود النهوض بالاقتصاد اللبناني.

والثلاثاء، يعقد مؤتمر "بيروت وان"، الذي يستمر يومين، تحت عنوان: "بيروت تنهض من جديد"، برعاية وحضور الرئيس عون، وبمشاركة كبار المستثمرين وروادا من مختلف القطاعات للمساهمة في رسم مستقبل لبنان وبناء مرحلة جديدة من النهوض والتنمية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعي تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد اللبناني

والجمعة، قال الرئيس اللبناني "لقد آن الأوان لتعزيز العلاقات التجارية مع السعودية، ونحن في انتظار المملكة لتحقيق ذلك".

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من "حركة غد الإنقاذ" برئاسة الإعلامي اللبناني محمد بركات، وغداة ما نقله إعلام غربي عن مسؤول سعودي (لم يسمّه) أن الرياض تخطط قريبا لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان وإزالة العقبات التي تعيق الصادرات اللبنانية إليها.

وفي 4 مارس الماضي، أعلنت السعودية ولبنان عن بدء دراسة المعوقات التي تعترض استئناف التصدير من لبنان إلى السعودية، إضافة إلى الإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى لبنان.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من لقاء، في الرياض، جمع الرئيس اللبناني وولي العهد السعودي.

جدير بالذكر أن السعودية فرضت عام 2021 حظرا شاملا على الواردات اللبنانية بسبب تفشي تهريب حبوب الكبتاغون المخدرة.

كما شهدت العلاقات السعودية - اللبنانية تراجعا في السنوات الأخيرة، على خلفية بعض مواقف "حزب الله"، الذي دعا أمينه العام نعيم قاسم، قبل أسابيع، الرياض لفتح صفحة جديدة مع الحزب.

وتُعتبر دول الخليج، لا سيما السعودية، من أهم الأسواق للمنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، وقد تشكل هذه الخطوة انتعاشة لقطاعات لبنانية عدة مثل الزراعة والصناعات الغذائية.