سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت نيفين نظيف، مديرة أعمال الموسيقار عمر خيرت، آخر تطورات الحالة الصحية للموسيقار، بعد نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، إن حالة الموسيقار الكبير «تتحسن يوميًا».

ونوهت أن الموسيقار تعرض لوعكة صحية غير متوقعة، أدت إلى إصابته بضيق تنفس شديد؛ بسبب أدوار البرد المنتشرة خلال تلك الفترة.

وأوضحت أن الأطباء نصحوا بدخوله إلى العناية المركزة لمدة يوم، مضيفة: «أمس نقل إلى غرفة عادية، وغدًا يخرج من المستشفى ويعود إلى منزله، وإن شاء الله الأمور تبقى تمام فيما بعد».

وتوجهت بالشكر إلى كل الجمهور الذي تواصل معها للاطمئنان على صحة الموسيقار، مختتمة: «هو يقول دائمًا: (أنا ماشي بالدفعة بتاعت الناس المصريين الحلوين دول)».

وقبل أيام، تعرض الموسيقار الكبير عمر خيرت، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوصى الفريق الطبي المعالج بضرورة بقائه في المستشفى لأيام إضافية، وعدم بذل أي مجهود لتجنب تدهور حالته.

وعليه، قررت إدارة أعمال الموسيقار عمر خيرت، إلغاء ارتباطاته الفنية المقبلة كافة، لحين تحسن حالته الصحية.