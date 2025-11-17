بنجلاديش تعزز الأمن قبل الحكم على رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة

عززت الحكومة المؤقتة في بنجلاديش الأمن في عاصمة البلاد وأماكن أخرى، اليوم الاثنين، قبل صدور حكم متوقع ضد رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة التي تواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بالانتفاضة التي وقعت العام الماضي وأسفرت عن مقتل مئات الأشخاص وأنهت حكمها الذي دام 15 عاماً.

وتم نشر حرس الحدود شبه العسكري والشرطة في العاصمة دكا والعديد من أجزاء أخرى من البلاد، حيث دعا حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة إلى إغلاق على مستوى البلاد اليوم الاثنين احتجاجا على الحكم، ووصف المحكمة بأنها "صورية".

وسعى الادعاء في محكمة خاصة إلى المطالبة بعقوبة الإعدام لحسينة، المقيمة في الهند، ووزير داخلية سابق، ربما يكون هو أيضا في الهند. ولم يوص بأي عقوبة للمشتبه به الثالث - وهو قائد شرطة سابق أصبح شاهد وأقر بالذنب. ومن المتوقع صدور الأحكام على الثلاثة جميعا اليوم الاثنين.

وتواجه حسينة، ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لقتل مئات الأشخاص خلال انتفاضة قادها الطلاب في يوليو وأغسطس 2024.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير صدر في فبراير إن ما يصل إلى 1400 شخص ربما قتلوا في أعمال العنف، بينما قال المستشار الصحي للبلاد في ظل الحكومة المؤقتة إن أكثر من 800 شخص قتلوا وأصيب حوالي 14 ألف شخص. وكلاهما يحاكمان غيابيا.

وفي الأسبوع الماضي، حددت المحكمة اليوم الاثنين موعدا لإصدار الحكم حيث أدت تقارير عن انفجارات قنابل بدائية الصنع وحرائق متعمدة إلى تعطيل الفصول الدراسية ووسائل النقل في جميع أنحاء البلاد بعد "الإغلاق" الذي دعا إليه حزب حسينة.

ومع استعداد المحكمة للاجتماع صباح اليوم الاثنين، دعا الحزب الحاكم السابق إلى الإغلاق مرة أخرى، حيث حثت حسينة في رسالة صوتية مؤيديها على عدم "التوتر" بشأن الحكم. ونجت حسينة من 19 محاولة اغتيال على الأقل خلال مسيرتها السياسية التي استمرت عقودا منذ عام 1981.

وفي الوقت ذاته، أصدر قائد شرطة دكا، الشيخ محمد ساجات علي، أمرا "بإطلاق النار بهدف القتل" إذا حاول أي شخص إحراق مركبات أو إلقاء قنابل بدائية الصنع.

وجاء التوجيه بعد الإبلاغ عن ما يقرب من 50 هجوم حرق متعمد، استهدف معظمها مركبات، وعشرات من انفجارات القنابل البدائية الصنع في جميع أنحاء البلاد خلال الأسبوع الماضي. وقتل شخصان في هجمات الحرق المتعمد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وطلبت السلطات في المحكمة العليا، في رسالة إلى مقر الجيش يوم الأحد، نشر جنود حول مقر المحكمة قبل صدور الحكم.

وتم الإطاحة بحسينة في 5 أغسطس من العام الماضي وفرت إلى الهند. وتولى الحائز على جائزة نوبل للسلام في بنجلاديش محمد يونس منصب رئيس حكومة مؤقتة بعد ثلاثة أيام من سقوطها. وتعهد يونس بمعاقبة حسينة وحظر أنشطة حزبها رابطة عوامي.