قطر تؤكد أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

أكدت دولة قطر، أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان قطري ألقاه حسن محمد العمادي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أمام المناقشة العامة للدورة السادسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، امس الإثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الثلاثاء، عن العمادي قوله إن "المسئولية الجماعية الدولية تجاه إنشاء المنطقة الخالية تتطلب عملا جماعيا وبناء".

وأكد أهمية تقديم الدول الحائزة للأسلحة النووية للضمانات الأمنية السلبية للدول في المنطقة لتشجيعها على المضي قدما في ترتيبات إنشاء هذه المنطقة، باعتبار تلك الضمانات عاملا محفزا لتحقيق التقدم المطلوب.

وشدد على أن المسئولية الجماعية الدولية تتطلب التأكيد على انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كطرف غير نووي، وإخضاع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار إلى أن ذلك من شأنه تعزيز عالمية المعاهدة، خاصة وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم لأي من المعاهدات الثلاث المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

وكشف عن حرص دولة قطر على التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المناطق الخالية من الأسلحة النووية والمشاركين في المؤتمر، بهدف الاستفادة من التجارب الناجحة التي أسهمت في إخلاء تلك المناطق من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مع أهمية الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة، بما فيها الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

وأضاف أنه وفي سياق الجهود الدولية والإقليمية لإنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط ووسائل إيصال تلك الأسلحة، تؤكد دولة قطر "أهمية الاحتفاظ بالحق غير القابل للمساومة لدول المنطقة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتطبيقاتها المختلفة، بما يشمل تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا ذات الصلة، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وأكد العمادي، استعداد دولة قطر للتعاون الكامل مع أعضاء المؤتمر لعقد نقاشات موضوعية وبناءة تسرع عملية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.