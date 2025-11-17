ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تجري مناقشات مع مادورو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن الولايات المتحدة "قد تجري بعض المناقشات" مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو مسار دبلوماسي محتمل في الوقت الذي تزيد فيه الولايات المتحدة من وجودها العسكري بالقرب من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بوصول حاملة طائراتها الأكثر تقدما.

ولم يقدم ترامب تفاصيل حول المناقشات المحتملة مع مادورو، لكنه قال إن "فنزويلا تود التحدث".

يأتي هذا التطور في الوقت الذي شنت فيه إدارة ترامب سلسلة من الغارات العسكرية ضد سفن يشتبه في نقلها للمخدرات. ويمثل وصول حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد وسفن حربية أخرى، والذي أعلنته البحرية في بيان، لحظة فارقة فيما تصر الإدارة على أنه عملية لمكافحة المخدرات، ولكن ينظر إليه على أنه تكتيك تصعيد للضغط ضد مادورو.