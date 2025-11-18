 ألمانيا: تبني مجلس الأمن قرار إنهاء حرب غزة خبر جيد - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
ألمانيا: تبني مجلس الأمن قرار إنهاء حرب غزة خبر جيد

وكالات
نشر في: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 11:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 11:59 ص

قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، اليوم الثلاثاء، إن تبني مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا لإنهاء الحرب في غزة "خبر جيد".

وبعد اجتماعه بنظيره الصربي في بلجراد، قال فاديفول إن ألمانيا لا تزال مستعدة "للعب دور بناء في إعادة إعمار غزة"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأمس الاثنين، أقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة ويسمح بإرسال قوة دولية لتحقيق الاستقرار إلى القطاع الفلسطيني.

ووافقت إسرائيل وحركة حماس الشهر الماضي على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة.

وتنص المرحلة الأولى على وقف إطلاق النار بعد حرب بين الجانبين استمرت عامين إضافة إلى إطلاق سراح وتسليم ما تبقى من الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى في غزة مقابل أسرى فلسطينيين.

وينظر إلى قرار الأمم المتحدة على أنه خطوة مهمة لإضفاء الشرعية على الحكم الانتقالي وطمأنة الدول التي تفكر في إرسال قوات إلى القطاع، بحسب "رويترز".

