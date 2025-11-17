 ترامب: المحادثات مع فنزويلا ممكنة - بوابة الشروق
الإثنين 17 نوفمبر 2025 9:20 ص القاهرة
ترامب: المحادثات مع فنزويلا ممكنة

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 9:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 9:03 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن المحادثات مع فنزويلا ممكنة في الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة الضغط العسكري في منطقة البحر الكاريبي.


