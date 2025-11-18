وثيقة عسكرية إسرائيلية: بيع طائرات إف 35 من الولايات المتحدة للسعوديين يعرض التفوق الجوي للخطر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بعثت هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وثيقة رسمية أمس إلى القيادة السياسية الإسرائيلية بشأن صفقة طائرات إف 35 الأمريكية للسعودية.

وقالت الوثيقة، إن بيع طائرة إف-35 من الولايات المتحدة للسعوديين من شأنه أن يعرض التفوق الجوي الإسرائيلي في الشرق الأوسط للخطر، بحسب وكالة صفا.

وأضافت الوثيق أن هذه الخطوة ستجعل من الصعب تنفيذ مهام سرية دون أن يتم اكتشافها.

وتمت كتابة الوثيقة من قبل مسئولين محترفين في سلاح الجو وتم إرسالها إلى نتنياهو وكاتس، وفق الوكالة.

ويستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبالا رسميا اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك خلال زيارة من المتوقع أن تدفع قدما باتفاق على بيع مقاتلات إف-35 وبمجموعة من الاتفاقات التجارية مع المملكة.