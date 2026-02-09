عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، إلى تدريبات الفريق، مساء اليوم الإثنين، بعد انتهاء أزمته الأخيرة مع إدارة النادي.

ونشر الحساب الرسمي للنصر على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورًا للمران، الذي شهد تواجد رونالدو استعدادًا لمواجهة أركاداج التركمانستاني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وطوى النصر صفحة الأزمة التي شغلت الشارع الرياضي في السعودية وعالم كرة القدم، بعدما أنهى رونالدو فترة احتجاجه وعاد للانتظام في تدريبات الفريق.

ورغم التوصل إلى تسوية وعودة الهدوء، تأكد غياب قائد النصر عن مواجهة الأربعاء أمام أركاداج، على أن تكون عودته الرسمية إلى المباريات يوم السبت، عندما يلتقي «العالمي» مع الفتح في الدوري السعودي للمحترفين.

ولم تقتصر الأزمة على خلافات إدارية مع صندوق الاستثمارات العامة بشأن ما اعتبره رونالدو عدم مساواة في معاملة الأندية الكبرى، بل امتدت إلى بُعد إنساني تمثل في تأخر صرف رواتب عدد من موظفي وعاملي النادي، وهو الملف الذي كان سببًا رئيسيًا في موقف اللاعب الاحتجاجي.

ووفقًا لصحيفة «أبولا» البرتغالية، استجابت إدارة النصر للضغوط وسوّت جميع المستحقات المتأخرة للعاملين، في خطوة أنهت أحد أبرز أسباب الأزمة، وعكست في الوقت نفسه الدور القيادي لرونالدو وحرصه على الدفاع عن حقوق العاملين داخل النادي.

كما أسفرت الاجتماعات الأخيرة عن استعادة البرتغاليين جوزيه سيميدو وسيماؤو كوتينيو لصلاحياتهما الإدارية، بعدما كانت قد سُحبت منهما نهاية ديسمبر، وهو القرار الذي أثّر سابقًا على تحركات النادي في سوق الانتقالات الشتوية.

ورغم عودته إلى التدريبات وسط ترقب جماهيري واسع، قرر الجهاز الفني تأجيل مشاركته رسميًا، بهدف تجهيز اللاعب بأفضل صورة قبل مواجهة الفتح.

وعلى الرغم من انتهاء الأزمة، بعث رونالدو برسالة واضحة مفادها أن معاييره الصارمة لا تقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل تشمل أيضًا الانضباط واحترام جميع العاملين داخل النادي.

وبذلك، أُغلقت الأزمة بانتصار كامل لرونالدو، الذي عاد لقيادة النصر من جديد داخل الملعب وخارجه.