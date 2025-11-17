تهديد مزعوم ضد مدارس في برلين يثير قلقا واسعا ويستدعي تعزيز تواجد الشرطة

أثارت رسالة تهديد مزعومة ضد نحو 20 مدرسة في برلين، والتي تم تداولها عبر عدة تطبيقات مراسلة، حالة من القلق في العاصمة الألمانية.

وذكر متحدث باسم الشرطة اليوم الاثنين أن الخط الساخن للطوارئ تلقى ما لا يقل عن 900 اتصال متعلق بهذا الأمر.

وبحسب تقييم الشرطة، فإن الرسالة "تتضمن معلومات زائفة تهدف إلى إثارة الذعر بشكل متعمد". وحذرت الشرطة عبر منصة "إكس" من التضليل والأخبار الكاذبة، وكتبت: "لا توجد لدينا مؤشرات على وجود مخاطر أو تهديدات محددة".

وأعلنت الشرطة أنها ستكثف وجودها في محيط المدارس لتكون قادرة على التدخل السريع عند الضرورة، مضيفة أنه سيُجرى إرسال فرق وقاية إلى عدد من المدارس لتقديم عروض تواصل إلى إداراتها.

وقد تفاعل العديد من المستخدمين عبر الإنترنت مع بيان الشرطة، حيث ورد في أحد المنشورات أن مجموعات دردشة أولياء الأمور "في حالة هياج". وقال أحد الآباء: "أراني ابني الفيديو الذي يتضمن التهديد؛ إنه خائف، وكذلك زملاؤه. لن يذهبوا إلى المدرسة غدا. أنا أيضا خائف. أرجوكم افعلوا شيئا".

وقد تم تداول الرسالة التي تتضمن التهديد في عدة مجموعات مدرسية، وتم ذكر أسماء العديد من المؤسسات التعليمية فيها.

وبسبب الانتشار الواسع للرسالة، قررت الشرطة تعزيز وجودها الميداني، وأشارت إلى أن التفاصيل لا تزال قيد التخطيط. وتحقق الشرطة حاليا - بحسب بياناتها - في الواقعة من منطلق "تعكير السلم العام من خلال التهديد بارتكاب جرائم"، وتسعى لمعرفة الجهة التي تقف وراء نشر الرسالة.