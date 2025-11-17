عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات عبر باب المغاربة الخاضع لسيطرة الاحتلال الأمنية، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية، وسط حماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال، بحسب وكالة سند.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين لـ "الأقصى"، وتُدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميًا عدا السبت والجمعة (عطلة رسمية لدى الاحتلال) على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى" اقتحام 18,963 مستوطنًا لباحات المسجد الأقصى خلال أكتوبر الماضي، في تصاعد كبير بأعداد المقتحمين.