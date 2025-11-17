رئيس حزب العدل: توجيهات الرئيس بشأن انتخابات مجلس النواب تؤكد أن السلطة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من الجميع

• إمام: على الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق الكامل في الطعون المقدمة



قال رئيس حزب العدل، عبد المنعم إمام، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة ما أُثير من ملاحظات حول سير انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى، خطوة محمودة أثارت ردود فعل إيجابية واسعة.

وأوضح إمام لـ"الشروق"، أن الجولة الأولى شهدت عددا كبيرا من الشكاوى، خاصة في دوائر مُنع فيها بعض المرشحين ومناديبهم من الحصول على محاضر الفرز، وهو ما يثير شكوكا حول دقة العملية، ويجعل أنصار المرشحين يشعرون بأن أمورا جرت في الخفاء.

وأشار رئيس حزب العدل إلى أن الرئيس أكد بوضوح استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وقدرتها القانونية على اتخاذ ما تراه مناسبا، بما في ذلك إعادة المرحلة الأولى حال وجود ما يستوجب ذلك، معتبرا أن هذه الرسالة تؤكد أن السلطة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وطالب إمام الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في الطعون المقدمة، والتي جاءت مُدعّمة بالمستندات، خاصة في بعض الدوائر التي شهدت وقائع «غير مألوفة» بحسب وصفه، مثل دائرة كوم أمبو في أسوان، حيث قلب صندوق واحد النتيجة على نحو مفاجئ رغم أنه من منطقة بعيدة عن المرشح الذي تغيّرت لصالحه النتائج، بالإضافة إلى دوائر بندر قنا، وأبو تشت وفرشوط بأسيوط، ودوائر بسوهاج والبحر الأحمر.

وأضاف أن منع بعض المندوبين من الحصول على محاضر الفرز زاد من صعوبة التحقق، إذ حصل بعض المرشحين على محاضر من لجان معينة بينما مُنعوا من لجان أخرى، مما جعلهم غير قادرين على تأكيد الصورة النهائية للنتائج، مؤكدا أن عدداً من مرشحي الحزب وغيرهم في دوائر عدة تقدموا بطعون بالفعل، لافتاً إلى أن الرسالة التي صدرت اليوم عن رئيس الجمهورية كانت واضحة في التأكيد على حياد السلطة التنفيذية، وعلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بما تملكه من استقلالية.

وفيما يتعلق بمخالفات الدعاية الانتخابية، قال إمام إن الحزب رصد بالفعل عددا من المخالفات خلال الجولة الأولى، مشيرا إلى أنه من المهم التركيز على المخالفات الجوهرية، وفي مقدمتها مراجعة سقف الدعاية الانتخابية، خاصة عندما يكون نمط الدعاية واضحا أنه صادر مباشرة عن المرشح.