 مصرع لص صعقًا بالكهرباء خلال محاولته سرقة كابلات من كابينة في بولاق - بوابة الشروق
الإثنين 17 نوفمبر 2025 1:23 م القاهرة
مصرع لص صعقًا بالكهرباء خلال محاولته سرقة كابلات من كابينة في بولاق

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 1:11 م | آخر تحديث: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 1:11 م

لقى لص، مصرعه صعقا بالكهرباء داخل كابينة، أثناء محاولته سرقة كابلات كهربائية بأحد الشوارع في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مصرع شخص صعقًا بالكهرياء في المكان المشار إليه، وبالانتقال والفحص تبين أن الأهالي فوجئوا برحيل شخص عمره 40 سنة، إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل كابينة كهرباء أثناء محاولة سرقة الكابلات.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة المسشتفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

