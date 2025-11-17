سفير تركيا بالناتو: الحلف هو التحالف الأهم لأمن أوروبا

قال السفير التركي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باسات أوزتورك، إن الحلف "يعد الأداة والمنصة والتحالف الأهم لأمن أوروبا، وإنه لا يمكن أن يكون هناك تحالف داخل تحالف".

جاء ذلك خلال كلمته، الاثنين، في قمة الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وتركيا التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل بالتعاون بين مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي والقمة الأوروبية للأعمال (EBS).

وأوضح أوزتورك أن فكرة أوروبا موحدة وحرة وتنعم بالسلام بالغة الأهمية ولا تزال كذلك حتى اليوم، وبالتالي لا داعي لإعادة تعريفها مرة أخرى.

وأضاف "ينبغي على جميع الأوروبيين المطالبة بأوروبا موحدة وحرة وتنعم بالسلام.. لا يمكننا أن نطالب بأوروبا مقسمة وغير حرة وفي حالة حرب".

وأكد أن "أسس الأمن الأوروبي تبقى راسخة وأن الناتو يعد الأداة والمنصة والتحالف الأهم لأمن أوروبا.. لا يُمكن أن يكون هناك تحالف داخل تحالف".

ولفت أوزتورك أنه "لا يمكن تحقيق فكرة أوروبا متكاملة وحرة وسلمية إلا بتوحيد جميع الحلفاء الأوروبيين على منصة واحدة، ضمن منظمة واحدة، بفهم ورؤية واحدة.. وبدون ذلك، يستحيل تحقيق أوروبا آمنة".

وذكر أن "الأمن لا يمكن تجزئته، ولا يمكن إنشاء منظومة أمنية واحدة لحلف الناتو وهيكله، ثم وضع مجموعة معايير مختلفة لنوع آخر من المنظومة الأمنية".

وتابع "هذا القدر من التقسيم سيكون له عواقب وخيمة".

وأكد أوزتورك أن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يركز على مصالحه الجماعية بدلا من المصالح الضيقة لبعض الدول الأعضاء".