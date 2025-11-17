 تامر أمين يشيد بتفتيش 668 منشأة ويدعو لإطلاق رقم مخصص لشكاوى العمال - بوابة الشروق
تامر أمين يشيد بتفتيش 668 منشأة ويدعو لإطلاق رقم مخصص لشكاوى العمال

حنان عاطف
نشر في: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 9:51 م | آخر تحديث: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 9:51 م

قال الإعلامي تامر أمين إن قطاعًا كبيرًا من الجمهور أيّد موقفه بشأن ضرورة حصول العاملين في المحال والمطاعم والكافيهات على حقوقهم المالية الكاملة، مؤكدًا أن هدفه هو أن كل من يعمل يجد مقابلًا ماديًا كريمًا يغنيه عن مدّ يده ويضمن له حياة كريمة.

وخاطب “أمين”، خلال برنامجه “آخر النهار” على شاشة قناة النهار، اليوم الاثنين، أصحاب المحال والمطاعم التي لا تعطي حقوق العاملين كاملة قائلاً: “اتقوا الله… فلابد أن يحصل العاملون على الأقل الحد الأدنى للأجور، ولا يجوز أن يعمل الشخص 8 أو 12 ساعة ويتعرض للجهد الشديد ويُقال له إن بقشيش الزبائن يكفيه، يجب أن يحصل العامل على أجر لا يقل عن 6 أو 7 آلاف جنيه”.

وكشف أمين عن لقائه محمد جبران، وزير العمل، خلال مؤتمر الصحة والسكان العالمي، مؤكدًا أن الوزير أبلغه بأن لجان التفتيش التابعة للوزارة تعمل باستمرار لمتابعة المنشآت والتأكد من حصول العمال على الحد الأدنى للأجور، مضيفًا أن الوزارة أعلنت نتائج أحدث حملاتها، والتي شملت التفتيش على 668 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت عن منح مهلة لـ569 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العاملين بها.

وأعرب عن سعادته بتوافق توجه وزارة العمل مع دعوته لحماية حقوق العمال، مطالبًا بإطلاق رقم مخصص للبلاغات حتى يتمكن أي عامل يتقاضى أقل من حقه أو يتعرض لمظلمة من التواصل بشكل سري وآمن، دون التعرض لأي ضرر من صاحب العمل، مع التحقق الكامل من الشكاوى.

وأردف أمين أن تحسين أوضاع هؤلاء العمال سينعكس إيجابًا على قطاع واسع من المجتمع، مؤكّدًا أن ضيق الحال يدفع العامل إلى الخوف من الشكوى، مما يستوجب ضمان حقوقه وحمايته.

