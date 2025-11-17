سكرتير عام حزب الوفد: توجيهات الرئيس للوطنية للانتخابات ضمان لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إدارة العملية الانتخابية والتعامل مع الطعون والأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، تمثل "انتصارًا واضحًا للشرعية الدستورية وحيادية الإدارة وإعلاء حرية المواطن وإرادته الحرة".

وأوضح "الهضيبي"، في بيان اليوم الاثنين، أن مطالبة الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بـ"التدقيق التام" في فحص الطعون وكشف "إرادة الناخبين الحقيقية"، بالإضافة إلى الدعوة لرفع شفافية الإجراءات وضمان حصول مندوبي المرشحين على صور من كشوف حصر الأصوات، تأكيد على حيادية الدولة الكاملة تجاه العملية الانتخابية، وحرصها على إعلاء الشفافية والنزاهة ودعم إرادة الناخب المصري بما يخدم مصالح الدولة المصرية والجمهورية الجديدة.

وأشار سكرتير عام حزب الوفد، إلى أن توجيهات الرئيس تُعلي المصلحة العامة فوق أي اعتبار، وتضع مصلحة واستقرار الوطن هدفًا أسمى، واصفًا تصرف الرئيس بأنه "تصرف حكيم ورشيد".

وثمّن سكرتير عام حزب الوفد، دعوة الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بـ"عدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح"، بما في ذلك خيار الإلغاء الكامل أو الجزئي للانتخابات في دوائر معينة عند تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية.

وأكد أن هذا يضمن أن يكون أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين وحقيقيين للشعب المصري، مشددًا على أهمية الإعمال بتوجيهات الرئيس بالإعلان عن الإجراءات المتخذة حيال مخالفات الدعاية الانتخابية، لضمان رقابة فعالة والالتزام بالإطار القانوني في الجولات الانتخابية القادمة.



