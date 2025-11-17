شنّ حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، هجومًا عنيفًا على منتقديه، مؤكدًا أنه وجهازه الفني يتقاضون رواتبهم بالجنيه المصري، في حين يحصل المدرب الأجنبي على مبالغ مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن تاريخه هو وشقيقه إبراهيم لا يسمح بتوجيه هذه الانتقادات إليهما.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة كاب فيردي:" عايزين تطلعوني تريند؟ ولا يهمني، أنتم بتحاربوا المدربين الوطنيين، يا راجل، ده ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي كان بياخد مبلغ وقدره، عيب عليكم، بصوا لمدرب المغرب الوطني."

وأضاف:" إحنا جهاز وطني بنتقاضى رواتبنا بالجنيه المصري، واللي شايف إننا معملّناش إنجاز بوصولنا لكأس العالم وكأس الأمم من غير هزيمة.. بقولهم: خليكم محروقين منّا."

وتابع:" أنتم ما بتفهموش حاجة، عارفين مين حسام وإبراهيم؟ تاريخنا إيه؟ فيه ناس جم درّبوا منتخب مصر ماكانوش اتولدوا وإحنا بنصنع التاريخ، وبقول للمنتقدين: موتوا بغيظكم."

وأشار:" الجهاز يعمل إيه أكتر من كده؟ جربنا لاعيبة وعملنا اللي علينا، واللاعيبة مرهقة جدًا بسبب السوبر المصري، واللي بيفهم في الكورة يعرف إني مقدرش أزود الحمل التدريبي."

وكان منتخب مصر قد حصل على المركز الثالث في بطولة العين الودية بعد الفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح (2-0) عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، بينما خسر مباراته الأولى أمام أوزبكستان بثنائية دون رد.

ويواصل المنتخب الوطني استعداداته لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.