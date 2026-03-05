وزير الخارجية الألماني يؤكد وحدة أوروبا رغم اختلاف المواقف حول الحرب على إيران

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عن اعتقاده بأن أوروبا ليست على وشك الانقسام، رغم المواقف المختلفة لكل من فرنسا وإسبانيا تجاه الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران.

وخلال اجتماع في برلين مع نظيره المولدوفي ميهاي بوبسوي، قال فاديفول، اليوم الخميس ردًا على سؤال صحفية عن هذا الموضوع: "من الواضح تمامًا أن الاتحاد الأوروبي يقف موحدًا في هذا الأمر".

ومن المقرر أن يشارك فاديفول لاحقًا في اجتماع عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم في مجلس التعاون الخليجي.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أدانوا الهجمات الإيرانية، ليس فقط ضد دول الخليج، بل أيضًا تهديدها لعضو الاتحاد الأوروبي قبرص، وكذلك تركيا، وحتى أذربيجان.

وأضاف: "نحن متفقون تمامًا في تقييمنا للتهديد الإيراني".

وفي الوقت نفسه، أعرب فاديفول، مجددًا عن دعمه الواضح لـ إسبانيا بعد الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسبانيا خلال زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى واشنطن.

وقال إن إسبانيا يمكنها الاعتماد في أي وقت على التضامن الأوروبي، بما في ذلك التضامن الألماني، إذا ما ظهرت تهديدات بفرض حواجز تجارية جديدة.

وأضاف: "لن نسمح بانقسامنا، فنحن نقف معًا على أوثق ما يكون. لدى الاتحاد الأوروبي سوق داخلية مشتركة وسندافع عنها دائمًا معًا".

كما دعا فاديفول، الحكومة الأمريكية إلى الالتزام بالاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال إنه يفترض في الوقت الحالي أن كل ما تم التفاوض عليه من اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية يمكن تنفيذه.

وأردف:" لكننا نحتاج بطبيعة الحال إلى توضيح من الولايات المتحدة يفيد بالالتزام بهذه الاتفاقيات".

وكان ميرتس، التزم الصمت في البداية خلال ظهوره العلني مع ترامب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في واشنطن عندما هدد الرئيس الأمريكي بقطع العلاقات الاقتصادية مع إسبانيا، وهو ما أثار استياء الحكومة الإسبانية.

وفي وقت لاحق، عارض المستشار الألماني تهديد ترامب علنًا.

يشار إلى أن إسبانيا وفرنسا تعتبران أن الهجمات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران تُعد انتهاكًا للقانون الدولي.