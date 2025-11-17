فاروق جعفر:سيف لا يشارك مع الزمالك لأسباب غير فنية

أكد نجم الزمالك السابق فاروق جعفر، أن عدم الاعتماد على أبناء النادي سبب تراجع مستواه الفريق.

ووجه جعفر انتقادًا حادًا لسياسات الاعتماد على لاعبين من خارج النادي، قائلاً في تصريحات تلفزيونية، إن استمرار التعاقد مع لاعبين على حساب أبناء النادي يجعل فرصهم شبه معدومة. وأوضح أن حسام عبدالمجيد هو الوحيد الذي يحصل على فرصة حقيقية، بينما بقية أبناء النادي يتم استبعادهم بناءً على تعليمات، وليس وفقًا لمستوياتهم الفنية.

وأكد أن سيف فاروق جعفر يشارك في المباريات لأسباب فنية كما يتم ترويجه، بل لأسباب أخرى داخل النادي، مشيرًا إلى أن الزمالك يتعاقد مع لاعبين كبار في السن لا يستطيعون إكمال الموسم بنفس القوة. وأشار إلى أن النادي لم يحقق لقب الدوري منذ ثلاث سنوات، وأن اللاعبين الذين لا يخوضون المباريات في مراكزهم يتأثر مستواهم، مضيفًا أنه نصح سيف سابقًا بعدم اللعب في مركز الوسط الدفاعي لأنه "ليس مكانه الطبيعي".

وكشف جعفر عن اختلافه مع سيف عقب انتقال الأخير إلى بيراميدز، لكنه شدّد على ضرورة منحه الفرصة، مؤكدًا أن السوشيال ميديا لها تأثير غير صحي على قرارات التعاقد، وأن سيف يمتلك عروضًا لكنه يتمسك بالزمالك بدافع الانتماء، مطالبًا النادي بالحفاظ عليه.

وعن أزمة الفريق، قال جعفر إن "90% من لاعبي الزمالك ليسوا من أبناء النادي، مما يؤدي إلى تراجع المستوى بعد أداء مباراتين جيدتين فقط، معتبرًا أن الاعتماد على توصيات السماسرة أحد أسباب تدهور المستوى.

وانتقل الحديث إلى منتخب مصر، حيث انتقد جعفر مستوى البطولة الودية الأخيرة، مشيرًا إلى أن المنتخبات المشاركة لم تكن قوية، وأن الدولة المنظمة لم تشارك من الأساس، وهو ما انعكس على غياب الجماهير. وأكد أن خوض مباريات قوية قبل كأس الأمم أفضل، مستشهدًا بمباريات السنغال وتونس أمام البرازيل.

وأشاد جعفر بأداء المنتخب في المباراة الأخيرة، معتبرًا أن أحمد فتوح كان من أفضل اللاعبين بعد عودة الثقة إليه، كما أثنى على قرار حسام حسن بإشراك مصطفى شوبير في ركلات الترجيح. ودعا إلى دعم الجهاز الفني واللاعبين قبل البطولة، مؤكدًا أن محمد حمدي إضافة قوية للدفاع بفضل قوته في الالتحامات وقدرته على اللعب بالقدم اليسرى.