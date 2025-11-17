متحدث اللجنة المصرية في غزة: قدمنا 600 خيمة و2200 شادر للعائلات المتضررة من الأمطار

قال متحدث اللجنة المصرية في غزة محمد منصور، إن القطاع شهد خلال اليومين الماضيين، أوضاعًا مأساوية بعدما ضرب المنخفض الجوي مختلف أنحاء غزة، وأدى إلى تدمير الخيام البالية والمهترئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الظروف الجوية القاسية أثرت بشكل مباشر على آلاف العائلات، خاصة التي تقيم في المناطق المكشوفة وداخل المخيمات.

وأوضح أن اللجنة المصرية تحركت فورًا لتنفيذ خطة طوارئ متكاملة للتعامل مع آثار العاصفة، والتي تشمل إمداد الفلسطينيين وأهل القطاع بإغاثات وقوافل من الطرود الغذائية والخيام والشوادر.

وأشار إلى أن «اللجنة تواجدت اليوم في رفح الفلسطينية، وقدمت 600 خيمة و2200 شادر إلى العائلات الفلسطينية التي تدمرت خيامهم بسبب غزارة الأمطار».

ونوه أن عددًا كبيرًا من العائلات يفترش الأرض بعد تدمر مساكنهم، معقبًا: «هناك سيدة أخبرتنا أنها عندما شاهدت اللجنة المصرية شاهدت الأمل».

وتوجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار القرار الصائب الصحيح في خدمة أبناء أهل غزة، قائلًا إن «مصر الوحيدة التي تقدم الإغاثات للقطاع».

وذكر أن اللجنة المصرية توجهت إلى محور نتساريم وبدأت تجهيز مخيم على مساحة 2000 دونم، لإقامة 15 ألف خيمة، بهدف إيواء عدد كبير من العائلات الذين تدمرت منازلهم جراء الحرب الإسرائيلية.