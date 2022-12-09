انطلاق المباحثات الرسمية بين العراق والصين على هامش القمة العربية الصينية بالرياض

عقد العراق والصين، اليوم الجمعة، في الرياض جلسة مباحثات رسمية رأسها عن الجانب العراقي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني فيما ترأسها عن الجانب الصيني رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج.



وأكد رئيس الحكومة العراقية خلال جلسة المباحثات التي عقدت على هامش القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التي تستضيفها السعودية حاليا على "رغبة العراق في الإفادة من الخبرات الصينية بمجالات متعددة والتطلع إلى تعزيز مبدأ الشراكة مع الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق، ومجالات البنى التحتية"، بحسب بيان للحكومة العراقية.



وقال إن العراق يمثل ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة، وأن التنمية المستدامة وطريق الإزدهار الاقتصادي الإقليمي والدولي كان ولا يزال يمر عبر اضطلاع العراق بكامل دوره البناء على الساحتين العربية والدولية".



من جانبه، قال الرئيس الصيني "موقع العراق الجغرافي ومكانته الحضارية يمكنه من لعب دور مهم في مشاريع التنمية المستدامة، وأن يكون جسراً ومنطقة تلاقٍ بين دول المنطقة والعالم".



وأضاف أن الصين تتطلع" إلى المزيد من التعاون الثنائي في مختلف الصعد، ودعم الصين لأمن وسيادة واستقرار العراق".



وبحسب البيان فقد جرى خلال المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها إلى مستوى أعمق من التعاون الاستراتيجي، والشراكة المستديمة في مختلف المجالات.