ضبط مشرف تعليمي إسرائيلي بتهمة سرقة أسلحة المقاومة الفلسطينية

ألقت شرطة الاحتلال القبض على مشرف بمدرسة إسرائيلية، بتهمة سرقة أسلحة حركات المقاومة الفلسطينية والاستعداد للاتجار بها، في حادثة ليست الأولى من نوعها، خلال العدوان على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.



وقال مدير أمن شرطة هدارة، أميت بولاك، لـ"القناة 12 الإسرائيلية"، إن المتهم خبأ الأسلحة في المدرسة التي كان يعمل بها، ما عرض حياة التلاميذ للخطر.



وأوضحت الشرطة، أن الأسلحة هي رشاشات كلاشينكوف، وسكاكين، وذخيرة خاصة بالمقاومة في قطاع غزة.



وأكد المتهم، أنه جلب الأسلحة أثناء خدمته بالقطاع، مضيفا أنه كان يظنها غير قابلة لإطلاق النار.



يأتي الكشف عن الواقعة بعد ساعات من نشر قناة يورو نيوز خبر عن اتهام جنود احتياط إسرائيليين ببيع أسلحتة المقاومة عبر الإنترنت.