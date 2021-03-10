زيادة الطلبيات الجديدة عن الطلبيات الملغاة لدى بوينج لأول مرة منذ 16 شهرا

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حجم طلبات الشراء الجديدة التي تلقتها خلال فبراير الماضي عن حجم الطلبيات التي ألغيت خلال الشهر نفسه وذلك لأول مرة منذ نحو 16 شهرا.

جاء ذلك بعد إعادة سلطات الطيران في العالم السماح بتشغيل طائراتها من طراز بوينج 737 ماكس والتي كان قد تم وقف تشغيلها على مستوى العالم في مارس 2019 لأسباب تتعلق بعوامل السلامة والأمان فيها.

وذكرت شركة بوينج اليوم أنها تلقت طلبات لشراء 82 طائرة خلال الشهر الماضي وهو ما يزيد بمقدار 31 طائرة عن حجم الطلبيات التي تم إلغاؤها خلال الشهر نفسه.وهذه أول مرة منذ نوفمبر 2019 التي تزيد فيها الطلبيات الجديدة عن الطلبيات الملغاة.

ومن أسباب زيادة حجم الطلبيات الجديدة خلال الشهر الماضي إعلان بوينج تلقيها طلبية كبيرة من شركة الطيران الأمريكية العملاقة يونايتد أيرلاينز لشراء عدد من طائرات عائلة بوينج 737 ماكس.

وكانت طائرتان من طراز بوينج 737 ماكس، تحطمتا خلال نحو خمسة أشهر، حيث تحطمت الأولى في إندونيسيا في أكتوبر 2018 والثانية في إثيوبيا في مارس 2019 مما أسفر عن وفاة 346 شخصا ودفع سلطات الطيران في العالم إلى حظر تشغيل طائرات هذا الطراز.

من ناحية أخرى أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية العملاقة أيرباص تلقيها إخطارات بإلغاء طلبيات شراء 92 طائرة مدنية في الشهر الماضي، في حين تلقت طلبات جديدة لشراء 11 طائرة فقط.

يذكر أن صناعة الطيران في العالم تعاني من خسائر فادحة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد التي ضربت العالم منذ الربع الأول من العام الماضي وأدت إلى فرض حظر على حركة السفر بين أغلب دول العالم.