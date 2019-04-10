تحليل مخدرات ثان للرئيس الأوكراني قبل الانتخابات

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خضع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اليوم الأربعاء، لتحليل مخدرات ثان، ليطمئن الناخبين قبل انتخابات مقررة في وقت لاحق الشهر الجاري.

وقدم بوروشينكو عينة بول بالاستاد الأوليمبي في كييف حيث سيتم فحصها من قبل مختبر أمريكي، حسبما ذكرت الجمعية التطوعية لمكافحة المنشطات (فادا).

كان المرشح المنافس فولوديمير زيلينسكي طالب بأن يخضع المرشحان الاثنان لخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بأوكرانيا، لتحاليل للكشف عن المخدرات والكحوليات كشرط قبل الدخول في مناظرة. وخضع المرشحان لتحليل مخدرات أولي الأسبوع الماضي.

وخضع بوروشينكو للاختبار الثاني، بناء على توصية بطل العالم السابق في الملاكمة فلاديمير كليتشكو الذي شكك في نتائج التحاليل الأولية لأن نتيجتها ظهرت سريعا بشكل نسبي.

ومن المقرر إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يوم عيد الفصح، الموافق 21 أبريل الجاري، بين زيلينسكي وبوروشينكو.

وفاز زيلينسكي، وهو ممثل كوميدي لم يتول منصبا سياسيا قط، في الجولة الأولى.

ويمثل زيلينسكي شخصية الرئيس في مسلسل تليفزيوني يحظى بشعبية كبيرة في أوكرانيا.